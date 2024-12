Campionato di bocce. Assegnati undici titoli italiani

San Giovanni in Persiceto capitale delle bocce. Nello scorso week end nella Bocciofila persicetana (la più grande d’Italia) si sono svolti i campionati italiani assoluti unificati 2024 di ‘raffa, volo e petanque’ di serie A maschile e femminile. Ben 11 i titoli italiani che sono stati assegnati. E sono stati 208 gli atleti che erano presenti per la specialità ‘raffa’; mentre per la specialità ‘volo’ hanno partecipato 40 atleti e infine per la specialità ‘petanque’ hanno gareggiato 16 atleti. La Fib (Federazione italiana bocce) ha così premiato l’Emilia Romagna con l’assegnazione di una così prestigiosa manifestazione nazionale al comitato organizzatore locale della Bocciofila Persicetana che vanta più di 800 soci ed un numero rilevante di volontari. Numeri che hanno permesso di ottenere la ‘Stella d’oro’ Coni per meriti sportivi già nel 1996. L’evento sportivo, prima dell’inizio delle gare, era stato presentato nella sala consiliare del municipio di Persiceto alla presenza del sindaco Lorenzo Pellegatti.