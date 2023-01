La campionessa italiana dei droni a Bologna: "Io, disabile, con loro posso volare"

Bologna, 15 gennaio 2023 - “Non muovo le gambe, ma finché posso volare con i droni non mi servono. Abbatto ogni barriera e non mi soffermo su quello che non ho, non potrei volere di più". Le parole di Luisa Rizzo, 20 anni, lasciano meravigliati: la quattro volte campionessa italiana di Droni Fvp Racing e con un Guinness World Record, colpita sin dalla nascita da atrofia muscolare spinale, mostra un’incredibile forza di volontà. Luisa si sistema gli occhiali e inizia a guidare il suo drone da corsa, sotto lo sguardo di mamma Tiziana. "In Italia sono una trentina i piloti di questa disciplina, di 25-30 anni di età media, ma tutti uomini, io sono l’unica donna e inoltre seduta su una carrozzina", osserva con semplicità Luisa che a marzo del 2021 ha ricevuto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica "per l’impegno e l’abilità mostrati nel pilotare i droni. Pur costretta sulla carrozzina, è riuscita a raggiungere primati di velocità e anche a realizzare fimati molto originali e apprezzati sulle bellezze della propria terra, il Salento". Luisa in questi giorni è ricoverata a Villa Bellombra, presidio ospedaliero accreditato di Casteldebole. "Ogni sei mesi faccio dei controlli,...