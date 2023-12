Campioni di pattinaggio su ghiaccio. Bol On Ice torna a incantare l’Unipol

Bol On Ice e i pattinatori sul ghiaccio più bravi del mondo tornano in città, all’Unipol Arena il prossimo 6 gennaio. E nonostante la prevendita dei biglietti sia aperta da poco, i ticket per accedere all’evento stanno già andando a ruba.

L’anno scorso, per la seconda edizione, lo show con i fuoriclasse del pattinaggio artistico su ghiaccio andato in scena nell’Arena di Casalecchio registrò un afflusso record: i biglietti andarono tutti sold out e alla fine furono dodicimila gli spettatori ammaliati dall’abilità dei campioni olimpici Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, del pluri campione mondiale Javier Fernandez, e del nuovo fenomeno del pattinaggio Ilia Malinin, per citarne alcuni.

Un evento entrato così nel cuore dei bolognese e non solo, adatto a tutte le età e pensato per un pubblico eterogeneo, sia di appassionati, sia dai non addetti ai lavori, poiché musica, costumi e coreografie costituiscono un linguaggio universale di immediata comprensione che esalta le performance degli atleti.

Lo show, introdotto dal video promozionale della Regione Emilia-Romagna, è stato inoltre visto nel mondo da oltre venti milioni di telespettatori: così, i volteggi sul ghiaccio ’bolognese’ sono stati ammirati nella gran parte dei paesi Europei e poi anche in Giappone, Corea, Cina, Stati Uniti, Emirati Arabi, Argentina e Messico.

"Sono dati che hanno sorpreso anche noi – commenta soddisfatta Danila Chiarini, presidente del comitato organizzatore di ’Bol On Ice’ – così come era in parte inaspettata la forte richiesta di biglietti dall’estero per venire a Bologna a vedere lo spettacolo. Abbiamo ripreso subito i lavori organizzativi in vista della prossima edizione, il 6 gennaio prossimo, che avrà un cast di artisti ancora più ricco rispetto a quello dell’anno scorso. Tra le tante nuove iniziative in cantiere, stiamo lavorando con l’azienda di promozione turistica e alcuni tour operator internazionali per sviluppare ulteriormente una proposta dedicata anche a chi vuole assistere a un grande evento di sport e spettacolo nel contesto di un periodo di vacanza a Bologna, città sempre più al centro delle rotte turistiche nazionali e internazionali. Da questo punto di vista gli eventi sportivi come il nostro possono costituire un volano di promozione enorme per il territorio".