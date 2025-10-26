’Campioni’: il meglio di basket city è un film

Sarà interessante vedere Bologna nel film ’Campioni’ con la regia di Jacopo Bonvicini, che si sta girando in questi giorni in tante zone amate della nostra città. Si tratta del remake di un celebre film spagnolo del 2018, ’Non ci resta che vincere’ diretto da Javier Fesser, che poi nel 2023 è stato riproposto anche nella versione americana da Bobby Farrelly. La storia del film originale vede un allenatore di pallacanestro professionista che ha l’obbligo di formare una squadra composta da persone con disabilità intellettive: quella che inizia come una sfida difficile finirà per diventare una lezione di vita. E pensando alla collaborazione attivata dalla produzione con Marco Calamai, che iniziò a giocare a 18 anni nella Fortitudo (è un classe 1951) e che poi esordì negli anni Ottanta come allenatore in A2 con Pallacanestro Ferrara, per poi decidere dal 1994 di lavorare coi ragazzi disabili, ci si può aspettare una storia di vita e sport molto intensa e realistica: nel 2008 ha ricevuto il Premio L’Altropallone per il suo impegno nell’utilizzo della pallacanestro come strumento di inclusione sociale. Il regista bolognese Bonvicini invece, classe 1982, ha iniziato la sua carriera come attore di film quali ’Paz!’ di Renato De Maria, ’Ora o mai più’ di Lucio Pellegrini, ’Lavorare con lentezza’ di Guido Chiesa e poi negli Anni 10 ha inizato la carriera di aiuto regista che l’ha portato a lavorare con Paolo Sorrentino in ’The Young Pope’, ’La grande bellezza’, ’E’ stata la mano di Dio’ e ’Parthenope’. Il suo debutto alla regia di un film è avvenuto con ’Carosello on love’ del 2025, per la tv e con la produzione di Groenlandia, casa fondata da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dal 2014 hanno azzeccato tanti film. In questo caso la distribuzione dovrebbe essere Neflix e tra gli attori principali della storia c’è – come anticipato ieri sulle nostre pagine – Alessandro Gassmann, che in questi giorni a Bologna è stato avvistato da tante parti, anche il 24 sera all’Osteria Bottega, a festeggiare il compleanno della moglie Sabrina Knaflitz cantandole "tanti auguri" davanti a una fetta di torta con una candelina. Le riprese sono avvenute ai Giardini Margherita, in via Mascarella, nel centro della città tra un famoso pub e piazza Maggiore giovedì, dove l’attore è stato avvistato da molti bolognesi. Ieri, invece, il set si è spostato nella zona di piazza Azzarita, dietro al Palazzo dello Sport, a ridosso del parchetto Federico Dordei: si girava una scena in cui Alessandro Gassmann in tenuta classica da CT, con cappotto blu e cravatta, litigava con un vigile per il parcheggio e la sosta, appallottolando la multa poi gettata per terra. Una scena molto reale, per questi tempi bolognesi. I ciak continueranno fino al 31 ottobre e da quel che si mormora, martedì sera, 28 ottobre, verrà ripresa anche la Fortitudo in azione, impegnata in una partita contro il Torino.

Benedetta Cucci