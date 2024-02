Il più vasto campo magnetico all’interno di un ammasso di galassie: la ricerca

Bologna, 6 febbriao 2024 – Un gruppo internazionale di ricerca, dei quali fa parte anche l'Università di Bologna, ha rilevato il più esteso campo magnetico all'interno di un ammasso di galassie. Non si tratta, tuttavia, di un ammasso qualsiasi, bensì di "El Gordo", il più grande mai osservato a lunga distanza. L'origine di "El Gordo" risale addirittura a quando l'Universo aveva 6,2 miliardi di anni di età, meno della metà della sua età attuale. La scoperta potrebbe offrire nuove spiegazioni sui processi di creazione ed evoluzione degli ammassi di galassie.

Cos'è un ammasso di galassie?

Si tratta dell'elemento fondante della ragnatela cosmica, la più imponente struttura dell'Universo in cui viviamo, ed è composto da enormi quantità di galassie, gas e una materia oscura non ancora riconosciuta. Uno dei primi a definire in modo esaustivo il concetto di ragnatela cosmica fu J. Richard Gott, che immaginò l'Universo come una spugna formata per l'appunto da ammassi di galassie intrecciati tra loro.

Gli ammassi di galassie, tuttavia, sono anche spazi mobili condizionati profondamente dal magnetismo, fondamentale per controllare l'evoluzione dei vari gas che si trovano all'interno di questi giganti del cosmo. I campi magnetici, infatti, hanno il compito di dirigere i flussi termici e gestire le particelle cariche ad alta energia e i raggi cosmici.

La scoperta

L'esito positivo della ricerca arriva grazie all'utilizzo di una tecnica complessa e innovativa chiamata Synchroton Intensity Gradients (SIG), sviluppata dall'Università del Wisconsin-Madsion sotto la direzione del prof. Alexandre Lazarian. Essa prevedeva di utilizzare i radiotelescopi Very Large Array (VLA) e MeerKAT per riuscire a rilevare, attraverso le emissioni radio, i campi magnetici di cinque ammassi di galassie, tra cui lo stesso "El Gordo".

La procedura di mappatura dei campi magnetici non è sicuramente tra le più semplici, considerate le ampie distanze a cui si trovano gli ammassi e le interazioni tra i flussi di gas che si trovano al loro interno.

"Risultati straordinari"

"Gli esiti che abbiamo ottenuto pongono le basi per nuove importanti esplorazioni, su scale che fino ad ora erano inaccessibili" dichiara Annalisa Buonafede del Dipartimento di Fisica e Autonomia "Augusto Righi" dell'Unibo, uno dei protagonisti di questo studio. "Riuscire ad approfondire i misteri del magnetismo ci può aiutare a comprendere meglio i suoi effetti sull'evoluzione della struttura a grande scala dell'Universo" ha continuato la professoressa.

"L'utilizzo di questo approccio innovativo ci offre un modo nuovo per osservare e comprendere la distribuzione del campo magnetico in regioni che erano inaccessibili ai metodi tradizionali." - spiega invece Chiara Stuardi, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Bologna - "Dopo questi risultati straordinari possiamo pensare di applicare il metodo SIG per analizzare strutture cosmiche ancora più grandi, come i filamenti che mettono in connessione gli ammassi di galassie. Queste enormi strutture potranno essere osservate solo con radiotelescopi di ultimissima generazione come lo Square Kilometre Array (SKA)."