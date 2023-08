Campo nomadi abusivo a Bologna, scoppia la lite e uno finisce in ospedale

Bologna, 5 agosto 2023 – Una lite è scoppiata ieri all’ora di pranzo, intorno a mezzogiorno, al campo nomadi tra le vie di Saliceto e Ferrarese. Nell’area di parcheggio, dove una famiglia di nomadi staziona da più di un anno, sono presenti camper con tutto l’occorrente per vivere, anche se in maniera abusiva: tavolini, sedie, stendini e padelle circondano questa casa a cielo aperto dove è andata in scena la lite.

Nella colluttazione, una persona è rimasta ferita e successivamente trasportata all’ospedale Sant’Orsola. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, allertate da una persona che ha assistito alla scena (non è chiaro se a dare l’allarme sia stato un residente della zona o un passante).

Un’area difficile, per la quale non sono mancati numerosi appelli dei residenti, esasperati da una situazione di massimo degrado proprio vicino alle loro abitazioni. Sul tema c’è stato l’intervento di Fratelli d’Italia, che da anni si batte per lo sgombero dell’area: "Sono almeno quattro anni – così il capogruppo Stefano Cavedagna e i consiglieri Francesco Nadalini e Graziella Tisselli del quartiere Navile – che in quel parcheggio si sono fermati dei nomadi, nei pressi di un parco per bambini e ragazzi. Ci pervengono costantemente segnalazioni riguardo questa presenza non gradita dai residenti. Continuano a lasciare sporco e ad occupare il suolo pubblico con sedie, tavoli e altri materiali. Il Quartiere ha ammesso di aver aumentato i turni di pulizia, i furti sono incrementanti nella zona".

E ancora : "Questa situazione è insostenibile. Il silenzio della giunta e della presidente del quartiere Mazzoni è imbarazzante, evidentemente più impegnata a organizzare la Festa dell’Unita che gestire il quartiere. Peraltro questo accade a pochi metri dalla sede del quartiere, di certo non passa inosservato. La giunta e il quartiere intervengano in maniera decisa. L’occupazione di suolo abusiva è un reato e in quella zona non c’è sicurezza a causa della presenza di queste persone. Non possono sempre rimetterci i cittadini e pagare per l’inerzia di chi governa la Città. Abbiamo presentato un odg in Quartiere per chiedere di allontanare chi bivacca".

c. c.