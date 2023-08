Campolo, il paradiso dei ciclisti Ventuno itinerari lungo i crinali

L’ombelico dell’Appennino? Campolo! Non ha dubbi Tiberio Rabboni, politico ed amministratore bolognese, con una serie di incarichi a livello provinciale e regionale (oggi presidente del Gal Appennino), nonché appassionato cicloturista che a Grizzana Morandi ha presentato il suo secondo libro di itinerari ciclistici intitolato ‘Da Campolo pedalando: 21 itinerari cicloturistici appenninici tra Emilia e Toscana’. Escursioni sulle due ruote che partono invariabilmente da Campolo riuniti in un’agile guida illustrata con disegni ad acquerello di Bill Homes ed edita dalla Proloco Vivi Campolo. "Non c’è mezzo migliore della bicicletta per scoprire le meraviglie del nostro Appennino -spiega l’autore- Le strade appenniniche dei versanti e dei crinali non sono mai particolarmente trafficate, le meraviglie sono ovunque, le due ruote viaggiano veloci ma non troppo, non inquinano, non sporcano, arrivano con discrezione nei luoghi dell’anima. Pedalata dopo pedalata si diventa partecipi di profumi, colori, suoni, silenzi flora, fauna, boschi, laghi, castelli, borghi e, non ultimo, delle comunità dei montanari, i veri custodi delle meraviglie.

La fatica della pedalata contribuisce poi a bruciare quel tanto di calorie che giustifica una meritata sosta nelle accoglienti locande del territorio per degustare, senza fastidiosi sensi di colpa, le tante delizie enogastronomiche della montagna".

Così gli itinerari raccontati, ma anche misurati in distanze e altitudini, si allungano tra Emilia e Toscana, a partire da Grizzane e dal suo antico borgo di mezza costa, punto di innesto intervallivo della maglia viabilistica appenninica e della Ciclopista del Sole, patria storica di rinomati scalpellini e porta d’ingresso di Montovolo, la montagna sacra delle antiche popolazioni pre-romane e dei cristiani, il cosiddetto monte Sinai dei bolognesi. "Campolo sta vivendo un momento straordinario, difficilmente prevedibile e anche solo immaginabile fino a un paio di anni fa, trovandosi protagonista del progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica finanziato nell’ambito del Pnrr con l’obiettivo di ripopolare il borgo attraverso una serie di azioni materiali e immateriali e lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro, di formazione, di servizi -spiega il sindaco Rubini- Il libro di Rabboni si inserisce in questo disegno".

g.m.