Camst, un premio da mille euro per tre neolaureati bolognesi

Il gruppo Camst, leader nel settore della ristorazione e dei facility services, rinnova il suo sostegno ai giovani anche per il 2023, premiando con un contributo di mille euro ciascuno, 35 studenti figli di dipendenti, provenienti da 10 diverse città italiane, che si sono distinti per meriti accademici. Tra questi, sono stati premiati anche tre giovani bolognesi: Mattia Parmeggiani e Angela Zaniboni e Anna Zhuka. I ragazzi riceveranno i premi in occasione delle varie assemblee territoriali di Camst che si svolgeranno nel mese di giugno.

"Da sempre la nostra impresa è impegnata nell’offrire un aiuto concreto ai propri lavoratori e nel sostenere le nuove generazioni – sottolinea il presidente di Camst group, Francesco Malaguti - . Si tratta di un contributo per incentivare i giovani a impegnarsi nello studio e per dimostrare il nostro sostegno verso i membri della ’nostra famiglia’".