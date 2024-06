Camugnano (Bologna), cammello si allontana dalla fattoria e finisce in un fosso: salvato dai pompieri L’animale è finito in un piccolo dislivello del terreno dal quale, anche per lo spavento, non riusciva più ad uscire. Cruciale l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno riportato alla fattoria didattica Cà di Fatino