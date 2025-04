Camugnano, un anno dopo. Il sindaco: “Con la centrale di Bargi ferma il nostro Comune soffre”

Bologna, 7 aprile 2025 – Un anno dopo la strage, Camugnano conta ancora i danni e, in quella comunità immersa tra la quiete delle montagne, a pochi chilometri da Suviana, non passa un solo giorno senza che il pensiero vada alle sette vittime della centrale elettrica, ai feriti, alle loro famiglie. Ma gli occhi del paese sono anche puntati sul futuro, su quella cioè che sarà tutta l’opera di rifacimento e rimessa in funzione della centrale. La speranza è che riparta al più presto.

Una visuale panoramica della centrale di Bargi, affacciata sul lago di Suviana. Nel riquadro a sinistra, la targa consegnato da Raffreddato, in quello a destra il sindaco di Camugnano, Marco Masinara

Sindaco Marco Masinara, qual è il bilancio del disastro?

“Ricadute reali, sulle attività del territorio, non ne percepiamo, ma chiaramente alcune un po’ ne risentiranno con il passare del tempo. Ma c’è un ammanco, quello sì, sul bilancio del Comune, dato che la centrale che non produce non paga canoni. E quella di Bargi, naturalmente, non va più da 12 mesi”.

Di quanto è l’ammanco?

“Registriamo un mancato introito di circa 40mila euro l’anno. Sembrano pochi, ma in realtà è una percentuale importante del bilancio, quella somma era utile per determinati servizi, ad esempio per il trasporto scolastico. Per uno, due anni riusciamo a reggere, poi però non lo so”.

Una comunità minuscola, la vostra, che però al momento dell’emergenza e del bisogno ha reagito senza esitazioni. E con una immensa forza.

“Il paese è piccolo, appena 1.890 abitanti su 96 chilometri quadrati di superficie. Circa 18-19 abitanti per chilometro quadrato. Sono tante comunità, tante frazioni e ciascuna si riconosce e si identifica nel suo campanile. Tutti però, quei giorni, si sono attivati da soli, senza che fosse richiesto, e si sono uniti: un moto spontaneo di solidarietà. E davvero non era scontato. Ciascuno ha dato o fatto quello che poteva, anche piccole cose”.

Le operazioni di ricerca e soccorso nei giorni immediatamente dopo il disastro

L’aria che si respira, qui, racconta di una comunità che ha sofferto moltissimo: il ricordo di quella tragedia è più che mai vivo in questi giorni.

“L’altro giorno Leonardo Raffreddato (uno dei feriti più gravi in seguito all’esplosione della centrale, ndr) è venuto qui con suo padre. Sta meglio fisicamente, ma dal punto di vista psicologico è ancora molto provato. Ci ha consegnato una targa. Lui, che ha vissuto una tragedia simile, ha voluto ringraziare noi, e devo dire che questo gesto mi ha particolarmente commosso. Sulla targa si legge: ‘Per la vicinanza e l’affetto dimostrato nei miei confronti e alla mia famiglia in un difficile momento. Per aver mostrato la bellezza e il significato della parola Comunità. A tutti i soccorritori per quanto fatto, e per ricordare l’importanza e il valore del ruolo che svolgono ogni giorno per la collettività. A tutti voi la nostra riconoscenza e gratitudine’. E non è tutto”.

Cos’altro?

“Dopo la strage, su proposta di una giovane ragazza del posto, Sofia, si è costituito il gruppo di Protezione civile del paese. Prima, non ne avevamo uno. Hanno aderito 30-40 persone e ora, grazie a questi ragazzi, il gruppo di Protezione civile (intercomunale, associato a Castiglione dei Pepoli), è diventato realtà”.

Mercoledì alle 10 alla chiesa di San Martino di Camugnano, ci sarà un momento di ricordo della strage, nel giorno in cui ricorre il primo anniversario. Dopo la messa, una piccola delegazione andrà a deporre un mazzo di fiori davanti alla centrale di Bargi.