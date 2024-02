Canale Cer, al via la stagione irrigua

Con l’avvio del pompaggio dal fiume Po all’impianto Palantone per l’invaso dell’attenuatore del fiume Reno è iniziata la stagione irrigua 2024 per il Canale Emiliano Romagnolo (Cer), la cui effettiva partenza è prevista per la prossima settimana. Dopo Palantone si procederà, in successione, con l’accensione delle pompe negli impianti Crevenzosa, Pieve di Cento e Savio ed entro l’ultima settimana di febbraio, il Cer sarà in grado di distribuire acqua dal Po fino al torrente Pircio, a 150 chilometri di distanza dal grande fiume, per gli associati agricoli, industriali e per l’uso civile. Il Cer è una delle più importanti opere idrauliche italiane sia per la sua lunghezza che per l’importanza del progetto.