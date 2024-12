Canale di Reno in secca. Frullo osservato speciale

Il canale di Reno resterà in secca almeno fino a Natale per rimuovere i detriti dell’alluvione. E anche per il termovalorizzatore del Frullo ci potrebbero essere problemi perché la mancanza d’acqua sta determinando una condizione d’emergenza per l’impianto.

A sottolinearlo è Andrea Bolognesi, direttore del Consorzio dei Canali di Bologna che ha accompagnato i consiglieri comunali della commissione Territorio in una visita alla centrale idroelettrica del Cavaticcio e all’ex porto medievale della città. L’acqua del Canale di Reno, come spiega Bolognesi, serve al raffreddamento del Frullo, a cui arriva grazie a un impianto di sollevamento in via del Gomito gestito dalla Bonifica Renana. A quello stesso impianto possono arrivare anche una parte delle acque del depuratore della città oppure quelle pompate dal Canale emiliano-romagnolo. Queste due alternative vengono utilizzate quando normalmente il Canale di Reno viene messo in secca per due settimane a fine ottobre per la manutenzione ordinaria. I danni causati dall’alluvione però stanno allungando i tempi, dal momento che in zona Certosa si stanno rimuovendo oltre 3.000 tonnellate di fango e detriti che si sono accumulati dopo il 19 ottobre. Questi lavori di ripristino dureranno almeno fino a Natale.

Nel frattempo, però, si è aggiunto un altro problema: la Bonifica Renana sta realizzando alcuni lavori in proprio, già preventivati e finanziati con fondi Pnrr, di conseguenza non rinviabili, che riguardano anche l’impianto di sollevamento di via del Gomito. Il quale è di fatto inutilizzabile. Il risultato è che il Frullo è senza acqua e da quasi due mesi la sta attingendo ad alcuni pozzi in loco. Ma anche questa risorsa, sottoposta a vincoli normativi, si sta esaurendo.

"Il termovalorizzatore è in difficoltà – conferma Bolognesi – stanno esaurendo il massimale dei pozzi e per avere una deroga l’iter è molto complesso. Fino a fine anno ci stanno dentro, dopo diventa complicato". Il ripristino del Canale di Reno sta diventando quindi una vera e propria corsa contro il tempo. "La Regione ci chiama tutte le settimane per sapere a che punto siamo, ma solo quando avremo tolto la maggior parte del fango, ci potremo rendere conto se ci sono anche danni strutturali", dichiara. Per l’impianto di raffreddamento del Frullo, però, non servono grandi quantità d’acqua. "Ci bastano alcune decine di litri al secondo", spiega Bolognesi. Ciò significa che il Canale può riaprire anche solo in maniera parziale, con pochi centimetri d’acqua, per servire il termovalorizzatore.

