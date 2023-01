Canale di Savena Torna a scorrere l’acqua dei mulini

di Gabriele Mignardi

Con le piogge autunnali e la fine dei lavori di manutenzione straordinaria alla chiusa di San Ruffillo, al confine tra Pianoro e Bologna, da poche settimane nel canale di Savena è tornata a scorrere l’acqua. Ne dà notizia il Consorzio che gestisce lo storico sbarramento del torrente Savena e il canale che da via Toscana scorre in gran parte coperto fino alla confluenza con l’Aposa, a Bologna, nei pressi di via Capo di Lucca.

Così, dopo anni di ‘secca’ il reticolo fluviale del Savena torna ad essere percorso dall’acqua così come si vede già in via Toscana, e anche in via Corelli, fino a via Ponchielli, prima di scorrere nei tratti coperti fino a nord di via della Foscherara. "La prolungata mancanza d’acqua è stata necessaria per poter avviare, da parte del Consorzio della Chiusa di San Ruffillo, i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla ristrutturazione dei fabbricati a servizio della Chiusa di San Ruffillo e per terminare altri lavori come per esempio gli interventi di riqualificazione strutturale in via Varthema e via del Pozzo – spiega il direttore dei Canali di Bologna, Andrea Bolognesi –. Oggi però ci sono buone notizie, con la fine dei lavori all’ex Casa di Guardia a San Ruffillo, il restauro conservativo comporterà un utilizzo diverso dell’immobile a disposizione della città, e l’arrivo delle piogge, il canale riprende vita e funzioni. Un passaggio importante per la comunità che ha mostrato in questi mesi un forte interesse nel rivedere a pieno regime le acque del proprio canale, dimostrazione di grande affetto da parte dei cittadini abituati a viverlo nella loro quotidianità durante una passeggiata o dalla finestra della propria abitazione".

L’antica chiusa sul Savena, realizzata nel 1176, si trovava più a valle: nell’alveo in cui scorreva il torrente prima della deviazione attuata nel 1776. Dopo sei secoli venne realizzata l’attuale chiusa di San Ruffillo dove inizia il corso del canale di Savena che, prima di entrare in città a porta Castiglione, azionava quattro mulini (Foscherari, trasformato in cartiera, Parisio, Frino e Castiglione (detto anche della Misericordia) e tramite diverse chiaviche forniva acqua per l’irrigazione degli orti e per il riempimento dei maceri.

In città serviva svariate attività fra cui, in particolare, quelle dei tintori di seta e dei panni di grana, dei pellacani e dei cartolari. Oggi lo si può osservare in via delle Armi e poi alla chiesa di San Silverio di Chiesanuova. Più a valle arriva ai Giardini Margherita prima di entrare al coperto da porta Castiglione e lungo la stessa via fino a giungere, una volta trasformato nel Condotto Fiaccacollo, le abitazioni di via Guerrazzi, per passare poi sotto piazza Aldrovandi, sotto alle case di via Giuseppe Petroni, via de’ Castagnoli e via delle Moline, per immettersi nel corso interrato dell’Aposa, vicino via Capo di Lucca.