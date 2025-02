Canale Reno scoperto e critiche: "Ecco come sarà a fine lavori"

Non sono mancate le critiche ma anche giudizi di tipo estetico, in termini negativi, per quanto riguarda il tratto del Canale Reno recentemente riportato alla luce con i cantieri del tram.

Alla luce di ciò l’amministrazione ha cercato di correre ai ripari riproponendo sui social i rendering e le immagini che mostrano quale sarà l’effetto finale dell’intervento. "L’acqua è tornata a scorrere nel Canale Reno, ma i lavori di riqualificazione del tratto scoperto del canale e delle aree circostanti non sono finiti e l’aspetto di oggi non è quello che si vedrà a opere concluse, cioè a fine 2025", viene sottolineato da Palazzo d’Accursio.

"Questo tratto, in particolare, avrà un aspetto diverso da quello che si vede ora – continua la spiegazione contenuta nel post –. Sulle sponde del canale sono previsti percorsi pedonali con parapetti in metallo verso il canale. A sud ci sarà una passerella a sbalzo lungo la sponda e un ponte pedonale all’altezza di via dell’Abbadia. Sono inoltre previste aiuole verdi, la messa a dimora di nuovi alberi (prunus, frassini, querce e aceri), mentre l’area sul retro della Chiesa di Santa Maria della visitazione diventa una piazzetta pedonale con arredi urbani (panchine, cestini e rastrelliere per le biciclette) e piante in vaso".

Viene anche precisato che "le pareti interne del canale nel tratto scoperto avranno un rivestimento a copertura del calcestruzzo a vista – fa notare il Comune, pubblicando – l’immagine di un tratto già eseguito come campione". Infine, in quel punto "il tram viaggerà in sede riservata che in quest’area sarà in buona parte ricoperta da manto erboso", riferisce sempre l’amministrazione.