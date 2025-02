Bologna, Canale Reno allo scoperto: “Tagliati troppi posti auto. E l’acqua sia tenuta pulita”

“Sono residente proprio qui di fronte e, sinceramente, non ne capisco il senso. Aspetto di vedere come evolverà la situazione, ma spero davvero che non vengano installati dehors nel tentativo di ricreare una sorta di ‘Navigli’ milanesi. Il rischio è che accada come nell’area del Comunale: una zona storica che, invece di essere valorizzata, è diventata invivibile per i residenti. Spero di non ritrovarmi con una discarica puzzolente davanti a casa. Inoltre, la gestione dei lavori è stata tutt’altro che adeguata. Uscendo dal supermercato sotto il portico, ci si ritrova travolti da biciclette e monopattini a tutta velocità”, commenta Carla Vannucchi.

Le fa eco Alessandro Rimondi: “Chi ha preso questa decisione non sembra comprendere le reali esigenze e priorità della città. Hanno eliminato un parcheggio fondamentale per il centro, creando solo disagi senza alcun beneficio evidente. Lo stesso vale per il tram: non credo sia il modo migliore di investire le risorse”.

Tra i tanti affacciati al nuovo canale, c’è anche chi lo accoglie con ottimismo: “Sono entusiasta, mi piace moltissimo. Era una cosa che mi mancava, sentivo parlare tanto dei canali e non avrei mai pensato di poter vedere in vita il Reno scoperto”, gioisce Maida Santamaria. “Come guida di Bologna, ho sempre approfondito la storia della città d’acqua e organizzato itinerari in superficie. Vedo questa novità come un’opportunità: se ben curato, potrebbe rappresentare un valore aggiunto, proprio come è accaduto nel tratto scoperto in zona Funivia, dove vivo”, aggiunge Valeria Lenzi.

Anche dal punto di vista tecnico, il canale riceve riscontri positivi. “Sono ingegnere idraulico e, da esperto, posso dire che è un grande errore pensare che il canale aperto aumenti i rischi di allagamenti. Il Canale Ravone ha creato problemi proprio perché è interrato: l’acqua ha una sezione di deflusso che non si può comprimere”, spiega Domenico Danese.

Tuttavia, le preoccupazioni dei cittadini rimangono forti. “Se in passato hanno chiuso il canale, un motivo ci sarà stato. Ho un’impresa di pulizie e ad ottobre mi sono occupato del ripristino del fango in questa zona. Speriamo che qualcuno capisca che forse non c’era davvero bisogno di riaprire il canale. I disagi sono evidenti e le persone sono preoccupate”, afferma Max Colenghi.

“Non so cosa faranno qui, sembra abbastanza bello. L’importante è che non crei alluvioni e che venga messo in sicurezza. Speriamo in bene, turisticamente potrebbe essere una risorsa”, commenta Stefano Carlesso.

Anche i commercianti, che hanno vissuto in prima persona l’alluvione, restano timorosi: “Inizialmente ero titubante su questo progetto, soprattutto dopo aver subito un’alluvione che ha danneggiato il mio negozio in via Lame. Ora vedo che hanno messo pareti alte e confido che l’acqua non straripi di nuovo. Almeno per ora l’acqua scorre e non ristagna, il che è positivo. Tuttavia, restano criticità, soprattutto per i parcheggi: sono stati eliminati centinaia di posti e la soluzione di parcheggiare a Borgo Panigale e prendere il tram non è pratica per i residenti”, racconta Davide Fornari, del negozio Bologna Gadgets in via Lame.

“Un intervento che ha comportato costi ingenti e che fa perdere oltre 190 posti auto, una mancanza rilevante per i residenti, considerando che i garage disponibili in zona non sono molti. La scelta di scoprirlo, tra l’altro per un tratto molto breve, è incomprensibile”, conclude Nicolò Rocco di Torrepadula, residente in zona.