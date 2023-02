Canale Reno: troppi posti auto vanno persi

Il problema non sta nell’acqua ma sulla terra. Il progetto di scoprire il canale Reno si basa più che altro su valutazioni estetiche e in parte sulla realizzazione del tram. Quest’ultimo sì che non fa dormire parte dei bolognesi prima ancora di scaldare i motori. Se il Reno verrà scoperto è ovvio che l’acqua in qualche modo sarà garantita. In alcuni rendering diffusi dal Comune il canale scorre accanto al tram e vista così appare come immagine suggestiva. L’acqua in città piace, come accade nei punti dove anche oggi a Bologna è possibile vederla. Ma il nodo vero è il tram. I cantieri a lungo termine spaventano gran parte di cittadini e commercianti e l’utilità del tram ha sempre meno tifosi. Ci sono già ottime linee di bus che si possono migliorare e ripensare. La scelta delle rotaie lascia molto perplessi, eppure la giunta di Lepore avanza a testa bassa. E in alcuni punti della città creerà nuovi problemi a cui non è data un’alternativa. Proprio nel tratto racchiuso fra via Lame e la rotonda del PalaDozza i lavori porteranno alla scopertura del canale di Reno con una fascia verde e un percorso pedonale. Bella idea, ma significa che tutti i parcheggi, circa 200, verranno soppressi per fare spazio alla linea del tram. Già oggi l’area soffre di mancanza di spazi per le auto e quando ci sono eventi sportivi (e non solo) il parcheggio selvaggio è una regola. Togliere spazi senza aver pensato ad un’alternativa valida è un errore.

