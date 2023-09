Canali, ville e campagne: la Bassa in bicicletta con il Festival narrativo del paesaggio

Il Festival Narrativo del Paesaggio chiude il mese di settembre con sei appuntamenti. Si comincia venerdì, 22 settembre, a Sala Bolognese con "Al di là delle Nebbie", una performance di voce e musica, narrazione e poesia, e contestualmente un workshop per la creazione di una installazione con materiali di scarto aziendale di Remida Bologna Terre d’Acqua. A San Pietro in Casale e Galliera, sabato, 23 settembre, ci sarà un itinerario in bicicletta che collega i due centri e permette, attraverso visite guidate e performance di conoscere la storia del territorio tra canali, sostegni, ninfee e importanti ritrovamenti archeologici. Domenica 24 settembre, un itinerario cicloturistico condurrà i partecipanti dalla cinquecentesca Villa Beatrice ad Argelato, con i suoi ambienti riccamente decorati, fino al centro storico di San Giorgio di Piano, con le sue leggende legate al cavaliere e al suo combattimento contro il drago.

Infine, sabato 30 settembre a Castel Maggiore e Bentivoglio biciclettata lungo la via del Navile. I racconti orali legati a questi centri abitati, come le notizie storiche, restituiscono la suggestione dei luoghi e del paesaggio di un tempo, attraverso l’interpretazione di attori in costume che guideranno i visitatori in bicicletta.