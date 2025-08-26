Cancelleria per tutte le tasche. Maxi-donazione alla Caritas

Non solo cibo per il corpo, nel pacco che la Caritas interparrocchiale aiuto alimentare consegna ogni settimana alle famiglie bisognose segnalate dai servizi sociali. Il magazzino di beni essenziali gestito dai volontari delle cinque parrocchie di Zola infatti all’inizio di settembre oltre ai generi di prima necessità ai suoi duecento utenti consegnerà anche una robusta dotazione di penne, matite colorate, pennarelli, album, quaderni, evidenziatori e compassi.

Un kit donato pochi giorni fa dal Gruppo Felsineo con tutti i materiali necessari al rientro a scuola dei bambini e delle bambine in età dell’obbligo. I kit donati comprendono articoli utili per tutti gli ordini e i gradi scolastici, dalla materna alle superiori. Oltre ai materiali scolastici, nel corso della breve cerimonia di consegna della settimana scorsa, sono stati consegnati alla Caritas interparrocchiale anche libri, giochi, indumenti e altri articoli raccolti grazie all’iniziativa promossa dall’azienda intitolata ’Rileggiamo, rigiochiamo, rivestiamo’, alla quale ha aderito una buona parte dei dipendenti della storica azienda produttrice di mortadella e di affettati vegetali e biologici con sede a Zola. Alla consegna nella sede di via Capuzzi erano presenti il parroco don Gino Strazzari, il vice sindaco Lorenzo Cocchi e l’Ad del gruppo Emanuela Raimondi, oltre ad un gruppo di lavoratori e di volontari Caritas.