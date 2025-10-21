Cancellieri e Bologna: "È il mio grande amore"

Bologna è sempre stata grande amore per Annamaria Cancellieri, lo è tuttora. L’ex ministra è stata commissario al Comune dal 2010 al 2011 dopo lo scandalo che travolse l’allora sindaco Flavio Delbono. Una città forse "spaventata da un grigio burocrate" mandato da Roma. Ma, come lei stessa ricorda, lavorare qui è stato "facile, se non addirittura divertente". Nonostante questo, dopo il commissariamento, non "avrei potuto accettare la candidatura a sindaco. Ero arrivata come commissario, in rappresentanza dello Stato. Sarebbe stato un tradimento verso me stessa e la mia storia professionale", racconta nell’ambito della rassegna ‘Le gioie e la fatica di governare Bologna’, ciclo di appuntamenti ideato da Mauro Felicori e promosso dal circolo Marco Biagi.

I primi tempi sotto le Torri la fermavano per strada, le raccontavano con nostalgia: "Sapesse quanto era bella la città, pulita, ordinata". E lei sorride, ricordando come si fidassero di quella che appariva come "una vecchia signora chiacchierona". "Bologna era troppo bella per essere rovinata dai graffiti o dalle lattine sul sagrato di San Petronio", sottolinea. E grazie anche alla collaborazione con il Carlino prese il via "crociata contro il degrado urbano", che andò poi avanti con il recupero delle piazze e gli alberi di ciliegi piantati in via Orefici. Il momento più triste arrivò nel gennaio 2011, quando morì di freddo un bambino. "I servizi sociali avevano fatto tutto, ma l’idea che muoia un bambino non si può proprio accettare".

Un rimpianto è quello di non aver realizzato l’auditorium che Claudio Abbado avrebbe voluto. "Rimane la ricchezza dei momenti trascorsi con Abbado, Renzo Piano, Fabio Roversi-Monaco". Sono tante le personalità che ringrazia e che hanno contribuito alla sua "fortuna". L’ex rettore e latinista Ivano Dionigi per gli appuntamenti nell’aula magna Santa Lucia, Marino Golinelli, "un anziano che guardava il mondo con gli occhi di un bambino", e i funzionari del Comune ("I miei ragazzi"). E poi i pranzi con Lucio Dalla "nei ristoranti più strani", dove il cantautore parlava del suo sogno di fondare il liceo musicale. Lei, che è anche stata candidata alla presidenza della Repubblica, dice di aver "assistito indifferente alla cosa": "Non ci ho mai creduto, il mio nome è stato fatto per dare fastidio ad altri".