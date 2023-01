Candele davanti all’Unibo "Era forte e sorridente"

Una fiaccolata per ricordare Mehdi Zare Ashkzari, il trentenne iraniano ex studente Unibo morto in Iran per le torture subite in carcere dopo l’arresto durante una manifestazione. In piazza Scaravilli si sono radunate più di cinquanta persone: amici, compagni di università e membri della comunità iraniana bolognese. Tutti ad accendere una candela per Mehdi. C’è chi lascia fiori, chi foto che lo ritraggono come "uno di noi", ma anche come una vittima "che il regime assassino ha ucciso".

Abbas, suo vecchio amico, ricorda il loro primo incontro: "Era il 2015, ci incontrammo all’ambasciata italiana in Iran quando stavamo chiedendo il permesso per il visto. Siamo diventati amici. Era sempre elegante, col sorriso e si dava molto da fare. Per mantenersi, dal 2018 lavorava come aiuto in una pizzeria da asporto della zona universitaria". Setareh, invece, aveva conosciuto Mehdi in una delle "tante feste qui in città". Anche lei studiava all’Unibo e ora, nella stessa piazza in cui si divertiva con Mehdi, accende un cero per lui e racconta come "una volta tornato in Iran dopo la perdita della madre ha sempre partecipato alle manifestazioni contro il regime, perché era una persona che non si tirava indietro".

Quando tutti sono in cerchio a sorreggere una candela un altro ex studente e amico stretto di Mehdi, Ali Jenaban, prende la parola per condannare il "regime iraniano che opprime la libertà individuale e uccide chi di questa libertà ha sete". Poi si rivolge al proprio popolo, parla in persiano e tutti insieme, in coro, invocano le tre parole simbolo della protesta contro uno stato che ammazza i propri ragazzi: "Donna, vita, libertà".

