Candele e fuochi, altro che anni bui Del Bo: "Un Medioevo di luce"

di Claudio Cumani

Ma erano davvero bui i secoli del Medioevo? Beatrice Del Bo, docente all’università di Milano e autrice del volume L’età del lume. Una storia della luce nel Medioevo (Mulino), sorride: "Noi storici ci siamo affannati a certificare il Medioevo come età avanzata perché in quel tempo erano state inventate le banche, le università, le assicurazioni... Eppure la gente continua a percepirlo in modo diverso". E’ per questa ragione che la studiosa ha deciso di dimostrare che il Medioevo è stato davvero luminoso non solo sotto il profilo scientifico, politico e economico ma... anche nella realtà. "Racconto – spiega – le candele che accompagnavano la vita quotidiana per parlare del lume dell’intelletto". L’autrice presenta il suo libro oggi alle 17,30 nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio: con lei dialogano Fabio Massacesi e Alessandro Vanoli.

Professoressa, scrive di notti medioevali rischiarate dalla luce delle torce. La gente, dunque, usciva regolarmente? "Usciva un po’ meno di noi ma lo faceva. C’era chi stava in giro per lavoro come gli ufficiali comunali, le ostetriche, i militari e i religiosi e c’erano persone che si muovevano solo per andare in osteria o nelle case del piacere. Alcuni uomini avevano il lasciapassare, altri no e, se intercettati, venivano multati. Di notte comunque si lavorava".

L’industria della cera era quindi particolarmente fiorente? "Quello delle candele era un bene primario e la produzione avveniva nei luoghi più disparati, dalle case agli edifici religiosi. Si usava molto la manodopera femminile. Lavoravano gli speziali seguendo precisi statuti sulla lunghezza delle candele e sulla misura degli stoppini e lavoravano i salumieri perché, oltre che con la cera d’api, le candele si potevano realizzare con il grasso animale".

Scrive che nel Medioevo i fuochi venivano anche usati ad effetto. In che modo?

"Erano gli antenati dei giochi pirotecnici. Si accendevano, ad esempio, fuochi in cima alle torri per festeggiare l’elezione di un Papa o una vittoria militare. Ma c’era di più. Leonardo da Vinci, alle nozze del nipote di Ludovico il Moro, aveva inventato un marchingegno affinché gli ospiti in una stanza del castello di Milano vedessero, grazie a una serie di lampade ad olio, il firmamento".

E’ vero che i potenti vestivano abiti broccati d’oro perché grazie alle fiamme luccicavano di più?

"Certo, ma non solo. Venivano usate stoviglie, candelabri e arredi da tavola dorati e a volte si poneva una foglia d’oro sulle pietanze".

Quindi più candele si accendevano più era manifesta l’appartenenza sociale?

"Esatto. I Comuni stabilivano a quante candele ogni persona avesse diritto per accompagnare le varie circostanze della vita, dai matrimoni ai funerali. Un caso emblematico a Bologna riguarda la morte del giurista Lambertino Ramponi: quando spira ai figli è concesso di usare, visto l’alto profilo del padre, più candele rispetto a quelle consentite dal loro livello sociale".

Nel libro rileva che nella pittura medioevale le Sante, se sono circondate dai libri, non dispongono di un lume mentre i Santi sì. C’è una ragione?

"La donna non ha il lume per leggere perché non possiede appunto il lume dell’intelletto. È un elemento della pittura italiana che non si coglie già più nei fiamminghi".