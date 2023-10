Candidati sindaco, nel Pd è corsa tra Ruggeri e Vecchia

Da cinque a due. Si sfoltisce la lista dei candidati del Pd alla successione di Massimo Bosso sulla poltrona di sindaco di Casalecchio. Si sfilano gli attuali assessori Concetta Bevacqua e Massimo Nanni e l’ex assessore Fabio Abagnato. Restano così in pista l’attuale assessore a Sport e Partecipazione (ed esponente della segreteria del Pd bolognese) Matteo Ruggeri e l’ex assessore al Bilancio della giunta Gamberini (anche lui membro della segreteria del Pd bolognese) Saverio Vecchia.

Nel partito di maggioranza relativa della coalizione che governa Casalecchio si prepara quindi una gara fra due quarantenni esponenti di primo piano del Pd, ma con caratteri e storie personali molto diverse. E intanto dopo la scrematura si delineano anche le prime alleanze, come spiega la segretaria del Pd casalecchiese, Alice Morotti: "A inizio percorso che ha visto la consultazione del quadro attivo degli iscritti del Pd, sia su temi principali da affrontare per il futuro della Città, erano emersi cinque potenziali profili. Dopo la prima fase e a seguito dell’esito delle consultazioni, Abagnato ha tolto la sua disponibilità a concorrere alla carica di sindaco, mentre gli assessori Bevacqua e Nanni, facendo un passo indietro, con generosità hanno deciso di sostenere la candidatura di Ruggeri, ritenendolo figura adeguata a ricoprire il ruolo di primo cittadino".

Partito già avvantaggiato dal voto dell’unione comunale dove nel voto di giugno e luglio aveva superato ampiamente la maggioranza assoluta, Ruggeri sulla carta in vista delle primarie partirebbe decisamente avvantaggiato su Vecchia, il quale però pare deciso ad andare per la sua strada, confermando uno stile personale tenace e anche la convinzione che nella cittadina sul Reno serve un cambio di passo, che vorrebbe dire discontinuità negli uomini e nelle donne che la governano.

Le primarie non sono scontate, chiarisce la segretaria Morotti che "in base a ciò che prevede il nostro statuto, gli organismi deputati dovranno decidere se fare le primarie o meno e quali candidati del Pd potranno partecipare", e le sorprese non sono escluse dal momento che alle politiche dello scorso anno il Pd ha registrato un calo di consensi (al 33%) e decisivo quindi sarebbe l’apporto degli alleati, quelli storici e quelli potenziali, quindi non solo delle attuali liste di sinistra ed ecologisti con i quali il dialogo ufficialmente non è ancora aperto, ma che ora diventa strategico per evitare lo spettro-ballottaggio.

Gabriele Mignardi