Candidatura a sindaco. Il Pd appoggia Monari

A più di un mese dalla presentazione del primo candidato sindaco di Monterenzio, il civico Davide Lelli, che corre senza partiti, il secondo nome è stato reso ufficiale: alle amministrative di giugno, appoggiato dal Partito Democratico, si presenta il civico Marco Monari. Il candidato, 59enne, vive sul territorio da una vita. A Monterenzio si è sposato, ha cresciuto i suoi figli e, dal 1989, qui svolge la sua professione di geometra.

"Nel corso degli anni - dice Monari - ho visto Monterenzio lentamente svuotarsi. I giovani, approfittando degli alloggi a prezzi convenienti, crescono i loro figli fino al termine del primo ciclo dell’obbligo per poi scappare verso la città, dove possono accedere a opportunità e servizi che qui non sono disponibili. Il mio obiettivo è quello di costruire le condizioni per invertire questa tendenza e fare di Monterenzio un luogo dove fermarsi. La mia candidatura a sindaco nasce dal desiderio di consentire a Monterenzio di uscire dall’isolamento nel quale sta scivolando e le prove che abbiamo affrontato, dalla pandemia all’alluvione, mi hanno fatto capire che non basterà ripristinare le condizioni precedenti, ma dobbiamo migliorare le nostre condizioni di vita, garantendo alle persone diritti fondamentali che nel tempo hanno perso, occupandoci contestualmente oltre che dell’accesso ai servizi essenziali, ad una mobilità più funzionale e sostenibile per tutti coloro che percorrono quotidianamente la sp Valle Idice, unica direttrice per Bologna".

Il candidato aggiunge: "Ci sentiamo parte di uno sforzo globale messo in atto da istituzioni e movimenti per mitigare i problemi e adattarci ai cambiamenti, e lavoreremo per accedere a tutte le risorse che Unione Europea, Stato e Regione prevederanno per queste politiche. Lavoreremo inoltre per costruire una amministrazione più efficiente che coinvolga i cittadini nei processi che determineranno le scelte amministrative, migliorando la comunicazione e avviando, quando necessario, processi partecipativi e di ascolto periodico.

In questo -conclude Monari - siamo certi di segnare una forte discontinuità con l’amministrazione uscente che ha visto ogni tentativo di collaborare con i cittadini e le associazioni che li rappresentano, come fumo negli occhi. La lista civica che mi sostiene "Un futuro per Monterenzio", è formata da cittadini che vivono e lavorano sul nostro territorio. Partendo dalle loro esperienze, hanno deciso di mettersi a disposizione per farsi motore del cambiamento necessario a rendere Monterenzio un posto dove sia bello vivere, crescere e lavorare. Per tornare, finalmente, ad essere una comunità".

Zoe Pederzini