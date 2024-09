Cagnolino cade nel dirupo, dopo un volo di cento metri è ancora vivo

Ventasso (Reggio Emilia), 26 agosto 2024 – Disavventura a lieto fine, ieri pomeriggio, per un cagnolino, finito in un dirupo sull’Appennino reggiano. È stato tratto in salvo dai tecnici del soccorso alpino dell'Emilia-Romagna. I fatti. Due amiche residenti a Bologna ieri si sono recate a fare una passeggiata nella zona di Succiso (Ventasso), per una domenica all’aria aperta. Sono partite da Succiso in compagnia del loro cagnolino Zenith e hanno iniziato a salire.

Giunte vicino a passo Ospedalaccio il piccolo Zenith, però, è precipitato per un centinaio di metri urtando ripetutamente sulle rocce. Subito soccorso dalle due ragazze, aiutate anche da altri escursionisti presenti in zona, l’amico a quattro zampe, ancora vivo, è stato raggiunto e riportato sul sentiero.

L'intervento del soccorso alpino, salvato il cagnolino caduto nel dirupo

La proprietaria, molto preoccupata, ha chiesto aiuto al Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) per arrivare più rapidamente da un veterinario. È stata attivata la squadra in pronta partenza della stazione Monte Cusna che ha raggiunto le due ragazze e Zenith, nei pressi appunto del passo dell'Ospedalaccio. Caricate sul mezzo fuoristrada, sono state accompagnate a Castelnovo ne' Monti da un medico veterinario. Si è trattato di un intervento di salvataggio insolito. Nonostante le ferite, il cagnolino si è salvato. Per la gioia della sua padroncina e dell’amica.