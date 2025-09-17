Cane Franco ucciso, il pm chiede di archiviare il caso

La procura di Bologna ha chiesto al gip di archiviare le indagini per identificare la persona che, lo scorso febbraio, ha ucciso con un colpo d’arma da fuoco il cane Franco sulle colline di Monte San Pietro. A rendere nota la decisione è la Lav (Lega Antivivisezione) che, annunciando l’opposizione alla richiesta di archiviazione, continua così a mantenere i riflettori accesi sull’episodio. "Franco viveva al rifugio Riot Dog, dove sono ospiti altri cani, tra cui alcuni affidati a Lav. Il fatto che non sia stato individuato il colpevole dell’uccisione del cane fa sentire in pericolo tutti coloro che girano intorno al rifugio, umani e animali" ha rimarcato l’associazione. Era lo scorso febbraio quando Franco, un meticcio simil Griffone, durante una passeggiata in pieno giorno a Montepastore con la sua famiglia – il suo ‘compagno umano’ e un altro cane femmina – è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco che l’ha centrato in pieno sul torace. Chi ha sparato ha poi trascinato il suo corpo dietro i cespugli per occultarlo e, dopo aver tolto all’altro cane il dispositivo gps che indossava, si è allontanato. Franco è stato poi ritrovato privo di vita, al termine di una scia di sangue, ed è stata subito sporta denuncia per uccisione di animale.

"È incredibile la richiesta di archiviazione" ha dichiarato l’avvocato Annarita D’Errico, responsabile Lav degli Sportelli contro i maltrattamenti e legale del caso. "È una bruttissima pagina che ha giustamente fatto indignare la provincia di Bologna – continua l’avvocato –. Una violenza che sarebbe potuta capitare a chiunque e che ora la procura di Bologna vorrebbe archiviare solo perché le indagini svolte, assolutamente insufficienti per Lav, non hanno portato all’individuazione del responsabile". Ecco perché Lav "non si ferma: presentiamo opposizione alla richiesta di archiviazione e l’atto conterrà nel dettaglio le nostre proposte di indagini suppletive".

g. d. c.