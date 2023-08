Cane di razza ‘scappa’ da casa: un amante degli animali lo porta ai carabinieri di San Lazzaro (Bologna)

San Lazzaro di Savena (Bologna), 5 agosto 2023 - Ha trovato quel grosso cane nei pressi di un supermercato, che vagava tutto solo in una zona trafficata (rischiando di finire sotto un'auto) e ha pensato di prenderlo e portarlo ai carabinieri della stazione di San Lazzaro di Savena.

Per fortuna l'animale - di sesso maschile e razza Weimaraner - nonostante la mole imponente era pacifico e molto amichevole. "L'ho trovato vicino al supermercato di via Caduti di Sabbiuno", ha detto il suo salvatore, un cinquantenne, ai militari. Che si sono subito attivati per trovare il suo padrone, mentre il si ambientava nella caserma di via Paolo Poggi.

Nessuno si è fatto vivo reclamando il cane e qualche ora dopo, i carabinieri lo hanno fatto salire nell’autoradio e lo hanno portato da una veterinaria, per una visita di controllo e per cercare di risalire al proprietario. E' stato proprio allora che è arrivata in caserma la telefonata dell'uomo che diceva di aver smarrito il suo animale domestico. Tutto bene quel che finisce bene: il proprietario, residente in zona, si è presentato dai carabinieri per riprendere il suo amatissimo amico a quattro zampe, che era 'scappato' da casa per farsi un giretto. Il proprietario del cane ha ringraziato tutti per averlo aiutato, e forse ai carabinieri mancherà un po' quel cagnone che per qualche ora ha fatto loro compagnia.

La razza Weimaraner in pillole

Si tratta di un bracco, un cane da caccia di grossa taglia. Il maschio è alto dai 62 ai 67 centimetri, pesa 30-40 chili e ha il mantello di un bel colore grigio argento.

Le origini di questa razza pare abbiano radici in Germania ma ancora oggi non si hanno notizie certe in quanto, come voleva la tradizione tedesca, le tracce della nascita del Weimaraner sono state distrutte in maniera da tenerne segreta l'origine. Il suo nome sicuramente nasce alla corte di Weimar intorno al XVIII secolo con il Granduca Carl August, detto "il cacciatore tra i re ed il re tra i cacciatori". Lui selezionò questa razza per destinarla alla caccia nelle foreste della Turingia.

E' un cane di buon carattere: anche in famiglia si trova bene, è affezionato e ubbidiente con il padrone, dolce e paziente con i bambini. Al tempo stesso ha un'ottima predisposizione alla guardia grazie alla sua forte territorialità, risultando molto protettivo nei confronti della famiglia. È consigliabile una socializzazione accurata fin dai primi mesi di vita, sia con persone sia con altri cani, perché a causa della sua naturale diffidenza verso gli estranei potrebbe manifestare un carattere aggressivo.