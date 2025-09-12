Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Bologna
CronacaPadre aggredisce il figlio e dà fuoco alla casa: il cane salva la vita al padroncino minorenne
12 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Padre aggredisce il figlio e dà fuoco alla casa: il cane salva la vita al padroncino minorenne

L’episodio a San Lazzaro: i carabinieri hanno arrestato un cinquantenne per tentato omicidio aggravato e incendio doloso. Il ragazzo non è in pericolo di vita

A salvare la vita al ragazzo è stato uno dei suoi due cani (nella foto, un'immagine di archivio)

A salvare la vita al ragazzo è stato uno dei suoi due cani (nella foto, un'immagine di archivio)

San Lazzaro di Savena (Bologna), 12 settembre 2025 – E’ una storia di coraggio a quattro zampe quella che arriva da San Lazzaro di Savena, dove un cane ha salvato la vita al piccolo padroncino, aggredito dal padre, un cinquantenne arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato e di incendio doloso.

Il tentativo di strangolamento e la chiamata ai carabinieri

A chiamare i carabinieri è stato il ragazzo, minorenne, che al telefono con il 112 ha raccontato di come il padre avesse tentato di strangolarlo. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di San Lazzaro si sono precipitati sul posto: una volta arrivato, hanno trovato l’edificio avvolto dalle fiamme, domate dai vigili del fuoco, e due cani di grossa taglia.

L’aggressione dopo una discussione

Mentre il figlio era già stato soccorso dai sanitari del 118 per essere portato in ospedale, il padre del ragazzo si è successivamente costituito ai carabinieri nel bolognese, raccontando di aver aggredito il figlio durante una discussione, prima di appiccare l’incendio.

L'intervento salva vita del cane

I militari dell’Arma si sono allora recati al pronto soccorso, dove hanno potuto parlare con il minorenne – visibilmente scosso, ma in buone condizioni generali –: il giovane ha raccontato di essere riuscito a mettersi in salvo solo grazie all’intervento di uno dei due cani.

