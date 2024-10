Bologna, cucciolo salvato da due agenti: “Diventi un cane poliziotto”

Bologna, 16 ottobre 2024 – "Adottiamo il cagnolino salvato dai colleghi, facciamolo diventare un cane poliziotto". È l'appello che il segretario del Siulp, Amedeo Landino, rivolge al questore di Bologna, Antonio Sbordone, dopo l'intervento che, domenica mattina, ha permesso di salvare un cucciolo di Rottweiler dalle violenze a cui il padrone lo sottoponeva.

"Desideriamo esprimere le nostre più sincere congratulazioni ai colleghi del commissariato Bolognina-Pontevecchio per l'ottimo lavoro svolto – dice Landino – . Questo atto di coraggio e dedizione è l'essenza del nostro lavoro quotidiano. Oggi lanciamo un appello al questore affinché si possa attivare una procedura per l’adozione e la formazione di questo cucciolo all'interno del nostro reparto Cinofili. Siamo convinti che un ambiente professionale e amorevole come il nostro possa offrire al cucciolo una vita serena, lontano dal rischio di tornare nelle mani di un aguzzino. Riteniamo che investire nella formazione di questo cucciolo rappresenti non solo un atto di giustizia nei confronti di una creatura in difficoltà, ma anche un valore aggiunto per il nostro reparto, ampliando le nostre capacità nella lotta contro il crimine e promuovendo una cultura di rispetto e protezione degli animali. Ci auguriamo che questo appello venga accolto e che si possa dare a questo cucciolo una seconda possibilità, formando un’inseparabile coppia con i nostri operatori cinofili".