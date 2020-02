Alto Reno Terme (Bologna), 2 febbraio 2020 – Ha vagato per oltre due mesi tra le montagne dell’Appennino e, quando ormai il suo padrone aveva perso la speranza di ritrovarlo, è arrivato l’inaspettato lieto fine. E’ stato infatti ritrovato vivo e catturato il cane che era disperso dallo scorso 3 dicembre sulle montagne dell’Abetone. Lo hanno annunciato le volontarie dell’Associazione Diversamente Cuccioli di Quarrata, in provincia di Pistoria. Il cane Red è stato catturato ieri sera a Porretta Terme, 59 giorni dopo che era sfuggito accidentalmente alla signora che lo aveva adottato dall’Associazione.



Per alcuni giorni era stato avvistato nei dintorni della casa della donna, ma, nonostante gli appostamenti e i vari tentativi di catturarlo, il cane era sparito. Il 20 dicembre, a seguito della grande risonanza dell’appello sui giornali e sui social, erano arrivate delle segnalazioni attendibili che lo avevano avvistato sempre all’Abetone. Poi di nuovo il nulla per venti lunghissimi giorni.

Quando oramai non sembravano più esserci speranze che Red fosse ancora vivo, il 9 di gennaio due persone hanno segnalato di aver visto un cane simile a Porretta Terme. Da quel momento sono ripartiti gli appostamenti e grazie alla fototrappola, gentilmente prestata dal Rifugio di Pistoia, è stato possibile avere la conferma che si trattava proprio di Red che si era spostato, percorrendo almeno 50 chilometri, dall’Abetone fino a Porretta Terme. Ieri la cattura, dopo 21 giorni di estenuanti appostamenti e grazie al fondamentale aiuto di due volontari: Marco Zeni, specializzato nel catturare cani dispersi, e Sandro Nicolosi esperto di animali selvatici, che hanno messo a disposizione le attrezzature necessarie: telecamere e reti speciali che si mimetizzano con il terreno.



"E’ stato lungo e difficile, soprattuto mantenere la speranza che Red fosse ancora vivo, quando tutto sembrava andare nella direzione opposta – ha dichiarato la volontaria dell’Associazione Diversamente Cuccioli, Katya Chirullo –. Grazie a tutti quelli che si sono presi a cuore Red ed hanno fatto qualcosa per lui è arrivato il lieto fine". Red si trova ora al Rifugio dell’Associazione Diversamente Cuccioli a Quarrata; ha un anno, ed è un bellissimo cane, taglia grande, simil labrador di colore bianco, salvato dalla strada in Sicilia e arrivato in Toscana, a Pistoia, 9 mesi mesi fa, grazie all’Associazione Diversamente Cuccioli che è in prima linea per trovare un nuovo padrone a cani abbandonati, malati o anziani.