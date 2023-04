Bologna, uccide un cane a coltellate davanti al padrone

Molinella (Bologna), 18 aprile 2023 – Igor è stato ammazzato con cinque coltellate sotto gli occhi sbigottiti dei suoi proprietari. Il suo unico ‘errore’? Quello di essere scappato dal cancello di casa. Il protagonista di questa triste vicenda è Igor, pastore tedesco, che, due giorni fa, nel tardo pomeriggio, è uscito dal giardino di casa, sua via Provinciale, a Molinella, con la ‘sorella’ Yuma, un Rottweiler.

Il 60enne, italiano, residente in zona, che avrebbe accoltellato a morte il cane, e ferito l’altro, è stato denunciato per uccisione di animale e porto ingiustificato di arma da taglio. L’uomo con sè, nel cappotto, aveva un coltello di 21 centimetri (12 di lama). Ma torniamo ai fatti per come sono stati riportati sia dal proprietario dei cani che dai carabinieri della Compagnia di Molinella subito intervenuti. Erano le 17.30 all’incirca. I due animali erano nel giardino di casa quando il figlio adolescente del proprietario ha sentito suonare al campanello. Il ragazzo inavvertitamente, dando il tiro, ha fatto sì che il cancellino si aprisse. Da lì i due cani sono scappati da casa. Appena usciti dal cancello, però, Igor e Yuma si sono imbattuti nel 60enne italiano, che era a spasso con il suo quattro zampe di razza beagle.

L’uomo, per motivi tuttora non chiari, senza che i due animali avessero aggredito nè lui nè il suo cane, avrebbe tirato fuori dal cappotto una lama trafiggendo cinque volte il pastore tedesco: tre fendenti lo hanno raggiunto al collo e due al corpo. L’animale è rimasto morente a terra e l’uomo, a quel punto, avrebbe sferrato una coltellata anche all’altro cane, colpendolo al petto. Stando all’analisi veterinaria per un centimetro soltanto è stata evitata la perforazione del polmone.

Da qui il racconto dei proprietari ancora sotto choc: "Mio figlio si è subito precipitato fuori di casa per riprendere i cani. Si è scusato e non si era neanche reso conto che il signore li avesse accoltellati. Poi, però, ha visto il sangue e il nostro Igor morto a terra".

Stando, poi, a quanto testimoniato dagli stessi proprietari quando il ragazzino ha chiesto al 60enne se lui o il suo cane fossero feriti questo avrebbe risposto: "Noi stiamo benissimo, il tuo cane meno visto che gli ho tirato cinque coltellate".

La stessa versione dei fatti viene confermata dai carabinieri della Compagnia di Molinella che sono arrivati sul posto. Il 60enne, che anche a loro non ha spiegato i motivi di questo raptus, in un primo momento aveva sostenuto, davanti ai militari, che il pastore tedesco aveva ferito e aggredito il Beagle con cui era a passeggio, ma, da un’analisi dettagliata, questo è apparso del tutto illeso al pari del padrone.

L’uomo è stato prontamente denunciato dai carabinieri e la famiglia dei due cani coinvolti ha sporto querela contro l’uomo. "Era una persona con cui ci scambiavamo sempre il buongiorno, vive qui vicino. Siamo sgomenti" concludono i proprietari.