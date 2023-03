Cani e padroni a scuola di educazione

Sono aperte le adesioni alla seconda edizione del corso per proprietari di cani ‘scodinZolando’. Sette incontri serali che si terranno presso il municipio tutti i giovedì a partire dal 13 aprile e al termine dei quali verrà rilasciato un patentino ai frequentanti. Obiettivo del corso è quello di favorire la convivenza uomo-animale così da evitare comportamenti non corretti da parte dei proprietari. Nel corso verrà illustrata la normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d’affezione, la salute e alimentazione del cane, il comportamento del cane e le fasi dello sviluppo, l’educazione, riabilitazione e prevenzione dei problemi comportamentali, la convivenza tra cani e bambini. Costo di partecipazione di 50 euro come erogazione liberale al Rifugio del cane di Ponte Ronca.