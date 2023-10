Cani e padroni in posa a Prunaro

Fino al 13 ottobre AreaZeroUno, in via Mori 6, a Prunaro di Budrio, ospiterà la mostra fotografica "Dog Photography", realizzata con gli scatti del fotografo Mattia Gorno. Il fine della mostra, spiegano gli organizzatori, è far conoscere la bellezza, sensibilità ed energia e le emozioni che i compagni a quattro zampe riescono a regalare. Domani, 7 ottobre, inoltre, su prenotazione, il ritrattista Alessandro Musicorio sarà a disposizione per scatti d’autore: chi lo desidera potrà immortalare il proprio compagno a quattro zampe. Anche lunedì, 9 ottobre, sempre su prenotazione, l’artista Alessia Monaco scatterà ritratti unici ai cani con i loro proprietari.