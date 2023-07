Cani e padroni, Persiceto premiata

Con il premio nazionale "Animali in Città 2023" anche quest’anno Legambiente ha premiato le realtà virtuose, tra amministrazioni comunali e aziende sanitarie, in prima linea nell’offerta di servizi ai cittadini che hanno animali d’affezione e, in generale, per la migliore convivenza in città con animali padronali e selvatici. Persiceto si è distinto sia quale primo miglior risultato nella valutazione dei 12 indicatori relativi all’organizzazione e servizi offerti al cittadino (dando particolare importanza ai servizi offerti dal canile e dal gattile comunale), tra tutti i 552 Comuni che hanno fornito dati, sia quale primo miglior risultato nella valutazione complessiva dei 36 indicatori considerati , tra tutti i medi Comuni, tra 15 e 100mila abitanti, che hanno fornito i dati.

"Siamo molto contenti – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – di questi risultati: il nostro buon posizionamento nell’ambito dell’organizzazione e dei servizi offerti in materia di convivenza urbana con animali di affezione e selvatici testimonia la nostra attenzione e il nostro impegno su queste tematiche. Questi riconoscimenti ci danno l’occasione per ringraziare Legambiente per il grande lavoro di censimento e di analisi svolto, sia a livello sia nazionale che locale, ma costituiscono anche uno sprone per continuare a impegnarci affinché la convivenza con i nostri amici animali sia sempre migliore".