Cani prigionieri nel furgone sotto il sole a Budrio (Bologna)

Budrio (Bologna), 20 luglio 2023 – Stipati in uno spazio minuscolo e non idoneo. Abbandonati lì, per ore, con le temperature esterne che sfioravano i 40 gradi. Queste le condizioni in cui gli agenti della Polizia locale di Budrio hanno trovato, in un furgoncini, tre cagnolini di piccola taglia che ora sono nelle mani dei veterinari. I responsabili sono invece stati denunciati.

Ma torniamo ai fatti. Erano le 18.30 di lunedì scorso quando, in centro a Budrio, gli agenti della Polizia locale, che stavano svolgendo un normale servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto la segnalazione telefonica di un cittadino. Questo ha riferito agli agenti di aver sentito lamenti di cane provenire da un furgone parcheggiato e, poco dopo, di aver notato tre cagnolini rinchiusi in una specie di botola nel retro di un furgone. Una pattuglia della Locale di Budrio a quel punto si è recata nella zona indicata dal residente e ha trovato tre cani di piccola taglia (di razza presumibilmente pechinese) all’interno di un vano di circa mezzo metro cubo creato artigianalmente nel portellone posteriore di un autocaravan. Questo era parcheggiato nei pressi dell’area di sosta pubblica prospiciente il Circolo Tennis di Budrio.

Gli addetti al controllo hanno da subito verificato la non conformità e non salubrità dell’angusto spazio in cui erano tenuti i tre animali i quali erano peraltro erano del tutto impossibilitati nei movimenti. In loco, gli agenti hanno provveduto, per quanto possibile, a dare acqua e refrigerio ai cani attraverso la grata del cubicolo che era chiuso a chiave, tenendo anche in considerazione la temperatura proibitiva presente in quel momento. È stato, poi, allertato nell’immediato il servizio veterinario del Distretto Pianura Est, che, dopo verifica dei documenti di trasporto, ha provveduto ad affidare in custodia i tre animali al canile municipale. Gli operatori della Locale hanno poi identificato, nella mezz’ora seguente, i responsabili e proprietari del mezzo: due individui, di nazionalità straniera, conducente e passeggero del veicolo, che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

“Ringrazio il cittadino che ha chiamato subito la Polizia locale per intervenire. Grazie a queste segnalazioni puntuali si riesce a intervenire prontamente. Colgo l’occasione per ringraziare gli agenti e le volontarie del Canile intercomunale per il lavoro prezioso che svolgono su emergenze e sensibilizzazione rispetto alle adozioni" ha dichiarato il sindaco Debora Badiali.