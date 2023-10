I cani e il fiuto per la medicina: "Ci avvertono delle malattie in arrivo, ma serve un addestramento”

Bologna, 22 ottobre 2023 – “Il cane ha un olfatto straordinario, da 10.000 a 100.000 volte più sensibile di quello dell’uomo, seppure con grandi differenze tra razze. E’ stato stimato che un cane generico sia in grado di percepire una goccia di un determinato fluido disperso nel contenuto di liquido equivalente a 20 piscine olimpioniche".

Federica Guaraldi, endocrinologa dell’Istituto Scienze neurologiche di Bologna

E’ il quadro tracciato da Federica Guaraldi, endocrinologa dell’Irccs Istituto delle scienze neurologiche di Bologna e presidente del congresso ‘Dal serpente di Eva ai cani molecolari’, promosso da Fondazione Carisbo e dall’International One Health Center dell’Alma Mater (UnibOh), in programma nell’Aula Magna di Santa Lucia il 2 e il 3 novembre.

Chi sono i cani molecolari?

"Sono cani con un olfatto particolarmente sviluppato, ci sono razze particolarmente dotate dal punto di vista olfattivo, come il bloodhound o il pastore tedesco. Opportunamente addestrati, i cani sono in grado di percepire e memorizzare alcune molecole. Per questa loro capacità sono impiegati in diversi settori di aiuto all’uomo, dalle investigazioni delle forze dell’ordine fino all’ambito sanitario. Risale al 2003 il primo report di cane labrador capace di percepire in anticipo l’arrivo della crisi ipoglicemica nel padrone diabetico e di allarmarlo, senza esser mai stato addestrato".

Come fa il cane a scoprire la malattia del padrone?

"Sembra che a guidare la reazione del cane, in caso di crisi ipoglicemiche o epilettiche del padrone, sia la combinazione di una serie di percezioni, tra cui modifiche della composizione del fiato e del sudore, cambiamenti della postura e dell’espressione del viso, e non il riconoscimento di una specifica molecola".

Qual è l’attendibilità diagnostica?

"I primi studi erano molto promettenti, con una specificità quasi fino al 100%, mentre ricerche successive hanno dimostrato che l’attendibilità è variabile. Questo potrebbe dipendere da numerosi fattori, tra cui la tecnica di addestramento, la razza canina, ma anche la sensibilità del fiuto e il tipo di comportamenti messi in atto dal singolo animale come reazione all’allarme di fronte all’evento patologico, ossia come l’uomo è in grado di percepire quello che il cane gli sta comunicando".

Quindi, qual è la maniera migliore per addestrare questi cani?

"Le tecniche sono estremamente variabili, a seconda dell’ambito di applicazione del cane. Gli addestramenti saranno affrontati al congresso da esponenti delle unità cinofile di Esercito, Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza”.

Qual è il futuro di questi studi?

"Cercare di capire quali atteggiamenti dell’uomo il cane riconosce per poter applicare il suo fiuto anche ad altre patologie e identificare di volta in volta il migliore campione biologico da fargli annusare. Usare il fiuto del cane è un modo per fare diagnosi precoci e non invasive".

