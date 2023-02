Canna fumaria guasta, villetta in fiamme

Un violento incendio, accidentale, ha spezzato la quiete della serata di San Valentino tra le campagne della Bassa. A prendere fuoco il piano alto di una casa di Budrio. La famiglia residente non è rimasta ferita per fortuna. Ma torniamo ai fatti. Verso le 22 di martedì sera, infatti, in una villetta di via Savino, nelle prima periferia di Budrio, si è scatenato un importante rogo. Gli inquilini, stando a quanto ricostruito dalla loro testimonianza e dai vigili del fuoco, avrebbero deciso dopocena di accendere il camino. Ad un certo punto, però, la casa ha iniziato ad essere invasa da un forte odore di bruciato, e poi, dal fumo.

Dal tetto sono, poi, iniziate ad uscire delle vere e proprie fiammate che hanno quasi distrutto il tetto. L’incendio, infatti, stando alle prime analisi, pare sia stato causato proprio da un problema alla canna fumaria, un malfunzionamento che, forse, si è ‘palesato’ proprio con l’accensione del camino.

Quel che è certo è che l’abitazione, dove risiede una famiglia italiana, che, per fortuna, non è rimasta coinvolta nè ferita dall’incendio, è ad ora ancora inagibile. Seguiranno, in questi giorni, alcuni sopralluoghi tecnici per capire se la casa sarà riabitabile o meno.

Sul posto, non appena è stato lanciato l’allarme dai residenti stessi e dai vicini, sono arrivate varie squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Grazie all’intervento tempestivo dei pompieri l’incendio è stato circoscritto e non ha lambito gli edifici vicini. Come detto si propende per un incendio colposo, accidentale.

z.p.