Cannabis e sicurezza. L’evento di +Europa

Cannabis light e ddl sicurezza al centro dell’evento ‘Vuoi liberare l’Italia da chi decide al posto tuo?’, organizzato al Costarena di via Azzo Gardino e promosso dal presidente di +Europa, Matteo Hallissey. Recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, il ddl sicurezza ha suscitato forti reazioni, con la cannabis light nel mirino. Luca Fiorentino, imprenditore, dichiara: "Sono otto anni che lavoro in questo campo, otto anni di incertezza lavorativa. Chi vieta la cannabis light lo fa per motivi ideologici, ignorando chi ci lavora".

Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani, aggiunge: "La razionalità è un principio fondamentale dello Stato di diritto. Se assumo una sostanza una settimana o un minuto prima di guidare, la sanzione dovrebbe essere uguale. Non ha senso, e lottiamo contro il ddl sicurezza rifiutando il patteggiamento". "Questo è un momento di riflessione – dice Hallissey –. Uniamo argomenti diversi, raccontati da persone diverse, ma che insieme rappresentano la nostra visione politica". Focus anche sull’immigrazione con il consigliere comunale Sid Negash (lista ‘Matteo Lepore sindaco’) e sulla situazione economica europea.

Jasmine Catanese