Cannabis light, il Tar conferma lo stop alle vendita

È illegittima, e lo era già prima del Dl Sicurezza, approvato ieri, la commercializzazione di prodotti derivati da cannabis sativa l., la cosiddetta cannabis light, come foglie, infiorescenze, olio e resina. Lo ha stabilito una sentenza del Tar di Bologna, che si è espresso sul ricorso di un negoziante di Granarolo dell’Emilia, contro un’ordinanza dello sportello unico per le attività produttive dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura, che a gennaio 2022 aveva ordinato alla ditta individuale di cessare l’attività di vendita dei prodotti attraverso distributori automatici. Per i giudici il ricorso, presentato dagli avvocati Andrea Fornasari e Claudia Agusta Facinelli per l’impresa individuale, va respinto, mentre vanno accolte le ragioni dell’Unione, assistita dall’avvocato Michele Cristoni.