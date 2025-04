Cannone eletto presidente Cna

Assemblee elettive di Cna: Robert Cannone (sotto) della ditta Orad srl è stato eletto presidente Cna Savena Idice. Al voto gli associati che hanno la sede a San Lazzaro, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro. Robert Cannone, perito meccanico, ha intrapreso la sua carriera professionale in Ima, dove ha lavorato nell’ufficio acquisti affiancando Massimo Marchesini, l’attuale Ceo. Nel 2001 ha deciso di intraprendere un nuovo percorso come imprenditore, fondando l’azienda Orad, insieme ai suoi due soci. Da allora, l’impresa ha conosciuto una continua espansione. Grazie a una visione orientata a crescita e qualità, Orad si è affermata come un centro di riferimento nel settore, in particolare come centro assistenza per veicoli Mercedes. Nel 2019, l’azienda ha ottenuto l’autorizzazione a diventare centro assistenza Volvo Truck. Insieme a Cannone nella presidenza di Cna Savena Idice sono stati eletti come vice presidente Stefano Antoni della ditta House Project di Pianoro; Maurizio Bettini della F.lli Bettini di Bettini P.E.M. snc di San Lazzaro; Claudia Mazzanti della ditta C.M.C snc di San Lazzaro; Elisa Selva della ditta Elisir estetica e benessere di San Lazzaro.

z. p.