Canone luci votive. Emesse le bollette. Scadenza il 16 dicembre

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha emesso le bollette relative al canone per la luce votiva. La scadenza è lunedì 16 dicembre. Il canone annuo è di 17,39 euro per punto luce. Per coloro che hanno richiesto nuovi allacciamenti o distacchi è previsto l’addebito di 26,95 euro per punto luce. Per le richieste di allaccio o distacco pervenute dallo scorso primo novembre sarà emessa una bolletta nel 2025. L’avviso PagoPA potrà essere pagato negli sportelli bancari, nelle tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati convenzionati; negli uffici postali o tramite home banking. Per chiarimenti è possibile contattare il servizio Patrimonio del Comune.