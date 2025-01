Canone medio di affitto: 520 euro. Ecco 33 alloggi di edilizia sociale

Affitti con un canone medio di 520 euro al mese, dedicati alla fascia di cittadini con un Isee troppo alto per richiedere accesso alle case popolari, ma troppo basso per affrontare i prezzi del mercato abitativo: Il Comune inserisce nel piano per l’abitare 33 nuovi alloggi di edilizia sociale di proprietà di Acer, nel lotto G1 all’ex mercato ortofrutticolo in via John Cage, nel quartiere Navile.

Già dal 15 gennaio è attivo il bando per fare domanda sul sito Acer, che chiuderà il 28 febbraio. "Gli alloggi, che al termine del mutuo contratto da Acer per la costruzione di questo edificio diventeranno proprietà del Comune, sono dedicati a chi risiede o lavora in città, con un reddito Isee da 9.360 a 35.000 euro e – afferma la vicesindaca Emily Clancy – ci sono punteggi specifici per chi decade dall’Erp o per donne vittime di violenza che stanno attraversando un percorso con i servizi sociali".

Insieme ai 33 alloggi vi sono anche 34 autorimesse, che saranno date di pertinenza (dunque chi si aggiudicherà l’alloggio avrà anche un’autorimessa). Da bilocali di 50 metri quadrati a penta-locali di 88 metri quadrati, distribuiti su quattro piani, l’edificio sarà in grado di accogliere anche famiglie numerose, e non manca l’attenzione all’inclusione: è presente l’ascensore e tutti i piatti doccia sono a raso, inoltre due alloggi sono completamente accessibili a persone con disabilità.

Per garantire un’adeguata sicurezza, si è eliminata la presenza di gas all’interno del lotto e l’edificio è dotato di cappotto e serramenti ad alte prestazioni, che garantiscono un’elevata efficienza termica. "Si tratta di un canone medio di circa 500 euro – dichiara Marco Bertuzzi, presidente di Acer Bologna –, con un minimo di 430 e un massimo di 630 euro. A Bologna, in questo momento, un canone calmierato di questo tipo è davvero allettante, infatti in soli due giorni di bando abbiamo già ricevuto numerose richieste". E continua: "Da qui alla fine di febbraio faremo un open day con tutti coloro che saranno interessati a questa opportunità, offrendo loro la possibilità di vedere gli alloggi".

Il termine dei lavori è fissato per fine febbraio, e ad aprile avverrà la consegna degli alloggi ai vincitori del bando. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito www.acerbologna.it

Alice Pavarotti