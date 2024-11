Canta alla Corrida con il suo cane. Elisa e Sly infiammano la platea

Mercoledì sera è andata in onda la prima puntata della "La Corrida" di Amadeus sul canale Nove, una ripresa dello storico format della televisione italiana di Corrado. Tra i concorrenti, i "dilettanti allo sbaraglio", che si sono esibiti in performance di canto, ballo, imitazioni e molto altro ancora, ha partecipato anche Elisa Calaon, di San Giovanni in Persiceto. Nella vita impiegata, ma con una forte passione per la musica da quando era piccola, ha stupito gli spettatori con la cover di "Roar" di Katy Perry più singolare di tutte: a cantare con lei infatti c’era Sly, il suo fedelissimo Siberian Husky di dieci anni, che accompagnava i suoi acuti con ululati.

Elisa Calaon, il programma è un’istituzione della televisione italiana: lei lo seguiva?

"Assolutamente, sono sempre stata una grande fan di "La Corrida", e anche per questo ho deciso di iscrivermi ai provini assieme a Sly".

L’idea di questa esibizione a due "voci" le è venuta ispirandosi al programma?

"Questo no, anzi, non avevo mai visto una performance simile. L’idea è arrivata per caso, ho notato che mentre cantavo lui spesso interveniva con ululati, e la cosa mi divertiva molto. Qualche anno fa avevo caricato su Youtube un video di noi due che cantavamo insieme, ma solo perché volevo creare un ricordo personale; non mi sarei mai aspettata di arrivare in televisione, invece agli autori l’idea è piaciuta tantissimo".

Sly come ha reagito?

" Benissimo, e mi ha stupito anche in questo: è stato calmo tutto il tempo, e per lui era la prima volta in mezzo alla musica dal vivo, non avevamo mai cantato assieme, se non in casa mia".

Lei dunque ha da sempre una forte passione per la musica? "Si, è un mio interesse costante, e ho anche studiato per migliorarmi. Da un paio d’anni canto con un piccolo gruppo di paese, è tutto molto amatoriale, ma ci divertiamo tantissimo".

Quindi non è stato il suo primo live?

"No, però è stata la mia prima volta dentro un programma televisivo così importante: l’emozione più grande è stata poter suonare con l’orchestra dal vivo, assieme a coriste professioniste, oltre chiaramente ad aver condiviso il palco con Sly.

Nonostante non sia passata alla fase finale, è comunque soddisfatta o si aspettava di più? "C’erano altri concorrenti bravissimi, va bene così. Mi interessava trasmettere al pubblico la mia sintonia con Sly: è un cane speciale, da quando è entrato nella mia vita ha portato solo cose belle. Penso che questo sia arrivato, e non potrei essere più felice.