Cantelli in campo, sfida tutta al femminile

A sfidare, alle elezioni amministrative di Minerbio, la sindaca uscente Roberta Bonori, che corre per il centrosinistra con l’appoggio Pd, è la civica Cinzia Cantelli, appoggiata dal centrodestra unito (FdI, Lega e Fi). La 67enne è stata avvocato fino al 2016 e già vicesindaco ed assessore al Bilancio a Minerbio nel mandato 1995-1999. Molteplici gli impegni nel volontariato come presidente della Odv Il Granaio, volontaria attiva della Protezione civile Minerva e iscritta all’elenco metropolitano degli amministratori di sostegno volontari.

Perché si candida?

"Per dare ai concittadini una vera alternativa civica. Non ho vincoli di partito né preconcetti ideologici. Posso contare sull’impegno di un gruppo di persone coeso, motivato e competente e intendo amministrare Minerbio con pragmatismo e buon senso nell’interesse vero ed esclusivo della nostra comunità".

Cosa si propone di fare, se eletta, come prima cosa?

"Occorre lavorare, da subito, su due fronti: Unione e Comune. La nostra Unione, in questi anni, ha assorbito, quasi inutilmente, risorse importanti. Va, subito, riorganizzata in modo che lavori per obiettivi ben definiti e risultati da monitorare e verificare costantemente attraverso commissioni costituite dagli assessori comunali di riferimento. Per prima cosa, ci occuperemo del decoro cittadino con una profonda pulizia e sistemazione del capoluogo e frazione di Ca` de Fabbri: strade, isole ecologiche, verde pubblico e parchi, arredo urbano e cimiteri. Subito il Piano Urbanistico Generale che langue da mesi nei cassetti dell’Unione".

Quali i punti salienti del programma?

"Un nuovo rapporto con i cittadini con un punto di ascolto settimanale a libero accesso, la sburocratizzazione e semplificazione di procedure e regolamenti. Sicurezza del territorio attraverso il potenziamento della polizia che deve essere municipale, l’implementazione del sistema di video-sorveglianza e di illuminazione pubblica e il controllo di vicinato. Sistemazione della rete viaria e suo completamento. Potenziamento del servizio di Protezione civile. Tutela dell’ambiente e riduzione delle fonti inquinanti. Vogliamo ammodernare e assicurare la corretta manutenzione di tutte le sedi e attrezzature sportive. Vogliamo sostenere tutto l’associazionismo e promuovere quello giovanile. Ultimo ma non ultimo il benessere animale: spazi attrezzati loro dedicati, cestini per le deiezioni con dispensatore dei sacchetti, facilitare l’accesso al farmaco veterinario".

