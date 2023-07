"Canti, calcio e frisbee In piazza c’è di tutto"

Rumore, sporcizia e uso non consono degli spazi. La presidente dell’Associazione Santo Stefano e dintorni, Maria Letizia Massani, insiste soprattutto sull’ultimo punto, sottolineando come una delle piazze più importanti della città sia presa d’assalto da persone che praticano qualsiasi tipo di attività. "È uno spazio – sottolinea – che viene utilizzato sia di giorno che di notte in maniera non appropriata. C’è chi si mette a suonare la pianola, chi invece si porta il leggìo e il microfono e canta i brani di Francesco Guccini. Ma non solo, ci sono ragazzi che utilizzano la piazza per giocare a pallone, altri invece si dilettano con il frisbee. In molti casi sono scesa a parlare con queste persone cercando di far capire loro che non è un comportamento corretto, ma tutte le volte mi sono sentita rispondere ’questo è uno spazio pubblico’".

La situazione di piazza Santo Stefano è simile alle altre zone ’calde’ della movida cittadina, complice il grande afflusso di persone che durante il giorno frequentano questo spazio. "Comportarsi così – conclude la presidente Massani – significa non avere rispetto. Molto spesso vedo genitori che, mentre stanno cenando nei vari locali della piazza, lasciano i loro bambini liberi di giocare a calcio contro il portone della chiesa. Per questo motivo ho chiesto anche ai gestori dei locali di far presente ai clienti che si tratta di una piazza pubblica e, come tale, deve essere rispettata".