Cantiere a San Giovanni: chiusura fino al 5 settembre

Lavori stradali in corso. Da oggi e fino al prossimo 5 settembre, via Zenerigolo sarà chiusa parzialmente al traffico dal civico 4 al civico 6. La chiusura è nell’ambito di lavori di scavo per la posa di cavi. Il divieto di transito sarà in vigore dalle 8 alle 18 per tutti i veicoli, esclusi quelli dei residenti. E sempre in tema di lavori pubblici a breve verrà installato un impianto semaforico per regolamentare il traffico all’intersezione tra le vie Sasso e via Fanin. L’obiettivo è duplice: ridurre la velocità di percorrenza su via Fanin e agevolare l’immissione in sicurezza per chi proviene da via Sasso. Sulle strisce di arresto in via Sasso verranno inoltre installate delle spire magnetiche per la rilevazione dei veicoli e dei pulsanti di chiamata. Si prevede, poi, l’installazione di due cartelli di preavviso semaforico su via Fanin.