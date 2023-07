Cantiere Acer di San Martino, avanti tutta

Cantiere Erp di San Martino di Medicina, i lavori procedono a ritmo serrato, con un intervento per un importo di oltre 300.000 euro. Sono in corso i lavori di efficientamento energetico del palazzo di edilizia residenziale pubblica di via Sillaro 3673 a San Martino di Medicina. A ridosso della data entro cui occorre aver portato a termine il 60 per cento dei lavori, il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi, accompagnato dalla consigliera delegata per il Circondario di Imola Fabiola Salucci e dal sindaco di Medicina Matteo Montanari, ha condotto un sopralluogo nel cantiere (nella foto) constatando il buon avanzamento dei lavori.

Le opere riguardano, oltre all’efficientamento energetico con isolamento termico dell’involucro esterno, isolamento della copertura e sostituzione degli infissi, che vengono imputati al programma superbonus 110 per cento, anche il risanamento dello sporto di gronda, la sostituzione delle gronde e dei pluviali, la sostituzione degli infissi delle parti comuni e il trattamento delle porzioni di facciate su parti "fredde" che non rientrano nel programma di incentivazione del superbonus. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 313.200 euro, di cui 164.200 euro ricavabili dal programma superbonus, a cui si sommano 79.000 euro di fondi pregressi in quota canoni del Comune di Medicina e 70.000 euro di fondi derivanti dal Finanziamento regionale di redistribuzione delle economie residue su programmi di edilizia sovvenzionata data 2020.

"Siamo molto soddisfatti di come procedono i lavori – ha commentato con soddisfazione il presidente Bertuzzi – e contiamo di concluderli nei tempi stabiliti". "Il Comune di Medicina continua a investire sul proprio patrimonio d’edilizia pubblica. Sono oltre 100 gli appartamenti di proprietà comunale e per l’amministrazione è prioritaria la sistemazione dei propri immobili per poterli assegnare con la massima tempestività. Un ringraziamento ad Acer per il supporto che fornisce al nostro Comune, perché insieme riusciamo a dare una risposta seria alle molteplici esigenze abitative del territorio", conferma con altrettanto entusiasmo il sindaco Matteo Montanari.

Zoe Pederzini