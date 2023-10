"Cantiere alla Cà di Quèder a Casalecchio: Caffè Margherita"

Si apre oggi, con una settimana di ritardo sulla data precedentemente comunicata, il cantiere di sistemazione della facciata del palazzo d’angolo tra via Porrettana e via Marconi: luogo simbolo di Casalecchio, conosciuto come la ‘Cà di Quèder’ (casa della famiglia Quadri) con il suo elegante porticato sotto il quale, oltre ad alcuni negozi, ha sede lo storico Caffè Margherita, aperto nel 1883 da Alfredo Sarti. I lavori comportano il montaggio di una impalcatura che andrà ad occupare temporaneamente una parte della carreggiata.