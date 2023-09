Cantiere aperto da sessant’anni

Il traguardo degli 85 anni non è lontano, ma Mario Sazzini (nella foto), tutte le mattine, va prima in azienda, come ha fatto per quasi tutta la vita e, poi, a visitare i cantieri in corso. Ed è questo lo spirito che ha permesso all’azienda edile di Sazzini, la EdilPianoro, di arrivare alle sessanta primavere ed essere una istituzione sul territorio di Pianoro. "Sono cresciuto come geometra – racconta Sazzini ricordando gli inizi della carriera –. Poi ho deciso di partire con quella che era una piccola impresina. C’erano solo due dipendenti, poi siamo cresciuti anche ad 8 o 10 e adesso siamo una quarantina". Sazzini, poi, prosegue: "Il mondo dell’edilizia è molto cambiato: anni fa, quando iniziammo noi, l’operaio e l’artigiano erano tuttofare, sapevano fare qualsiasi cosa. Ora ognuno è specializzato in qualcosa: sa fare benissimo, meglio di chiunque altro una parte della ‘filiera’, se così si può dire, ma solo specificatamente quella. È proprio un modo diverso di imparare il mestiere, a cui siamo abituati. Certo è che abbiamo continuato, sempre, ora anche i miei figli che comandano l’azienda, a dedicarci al settore edilizio a livello locale. La nostra particolarità è che seguiamo tutto il percorso a livello abitativo e immobiliare: dalla ricerca del materiale che vuole il cliente, alla costruzione della casa e alla vendita della stessa. Assistiamo i nostri clienti dal primo all’ultimo step". Sazzini, che di fermarsi non ne ha nessuna intenzione vista la passione per la professione, si è messo al passo con i tempi con un brevetto specifico per l’edilizia.

"Il lavoro dell’artigiano e nel settore edile in generale è sempre stato un lavoraccio – spiega –, nel senso che è un lavoro sporco, nel vero senso della parola, ed estremamente faticoso. Grazie al mio brevetto, che consiste in un sistema d’assemblaggio specifico, il lavoro è più decente per tutti e dà un prodotto qualificato". Sul futuro del settore Sazzini conclude: "Sono in Ance da quando è nata e vedo poco entusiasmo nei giovani che si apprestano a questo mondo, un entusiasmo diverso rispetto a quello che avevamo noi, ma forse sono esagerato o sbagliato io. Me lo chiedo spesso".

Zoe Pederzini