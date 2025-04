Cantiere Carbonesi, botta e risposta. Dubbi del Pd sui basoli da sistemare: "Si valuti di sostituirli direttamente"

La polemica in via de’ Carbonesi tiene ancora banco. Dopo il traffico in tilt e i disagi dell’altro giorno, riportati ieri dal Carlino, il tema è entrato anche dentro il Question time in Comune. La strada, chiusa da giovedì, rimarrà sbarrata fino a domenica 27 (pioggia permettendo).

Simone Borsari, assessore comunale ai Lavori pubblici, parla ancora di un problema da imputare agli eventi climatici estremi degli ultimi due anni e alle "importanti deviazioni del traffico", elementi che "hanno fortemente impattato sulla stabilità di alcuni basoli". Ed è così che il Comune si è trovato costretto a chiudere nuovamente via de’ Carbonesi (insieme con via Barberia) per ripristinare la pavimentazione. "Un intervento puntuale", secondo Borsari, all’interno della "manutenzione ordinaria" sul fondo stradale. I lavori svolti appena due anni fa, insomma, non c’entrano. Anzi, l’amministrazione aveva già constatato "la bontà" della loro esecuzione.

L’intervento sui basoli in pietra in sé avrebbe richiesto solo un paio di giorni, ma per fare aderire al meglio le malte "è necessario sospendere la viabilità per 10 giorni, approfittando della pausa pasquale". Sempre che, come detto, non ci si metta di mezzo il meteo, che ha già fatto ritardare l’apertura al traffico di via Ugo Bassi agendo proprio sulle malte e ritardandone l’attecchimento.

A interrogare l’assessore in Question time, i consiglieri Claudio Mazzanti (Pd) e Francesca Scarano, capogruppo di Fratelli d’Italia. Secondo il dem per risolvere a monte i problemi bisognerebbe convincere le Soprintendenza a superare i basoli in favore di "una parte centrale in calcestruzzo". "Quando su una strada come quella passano oltre 1.100 mezzi al giorno è bene intervenire subito – argomenta Mazzanti –, ma bisogna riprendere il discorso su basoli pensati per le carrozze e non per bus così pesanti".

Per la meloniana, invece, manca "un progetto complessivo". "A poco più di due anni dalla fine dei lavori si torna ad intervenire in via de’ Carbonesi e si va a gravare su tutta la mobilità cittadina – puntualizza Scarano –. È chiaro ci sia stato un sovraccarico, ma i lavori svolti avrebbero dovuto dare delle garanzie: vorremmo sapere se il Comune si è tutelato in questo senso".