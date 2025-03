"Cantiere davanti all’attività. Mi daranno appena 200 euro"

"Ho un’attività con cucina e gestisco l’asporto: sarà impossibile lavorare, soprattutto per le norme Haccp (relative alla sicurezza alimentare, ndr)". Raffaella Piccinelli, titolare di ‘Sapori di Classe’ in via di Corticella, è amareggiata e preoccupata. Si è vista arrivare un mese fa una lettera di esproprio per la parte antistante della piadineria, dove sorgerà una parte dei cantieri della linea verde del tram, ma brancola ancora nel buio.

Piccinelli, cosa dice la lettera?

"Dice che questa diventerà una zona di cantieri. Con questa attività ci vive una famiglia, così mi mettono in ginocchio...".

A quanto ammonta il risarcimento per la parte indicata?

"Si parla di 228 euro per il marciapiedi, cioè circa 12 euro al metro quadrato. Ma la preoccupazione più grande è un’altra".

Qual é?

"Quella di non sapere se continuerò o meno a lavorare con un anno e mezzo di cantieri. Io scarico sacchi di farina da 30 chili, davanti al negozio ho uno stallo che me lo permette: lo toglieranno e non so come farò".

Tempi?

"Questa è l’altra grande preoccupazione, forse la cosa più grave: ad oggi non so nulla. Le lettere non sono chiare e non c’è indicazione sulle tempistiche. La mia attività va avanti con gli approvvigionamenti e le forniture, non si rendono conto che il lavoro non si organizza in pochi giorni, ma servono mesi".

Con il marciapiedi espropriato, l’ingresso dell’attività cambierà e lì sorgerà il cantiere.

"Non mi spaventa cedere il marciapiedi, anzi, sono 13 anni che mi occupo di tenerlo in sesto, in modo che nessuno si faccia male: se d’ora in avanti sarà il Comune a occuparsene, forse è addirittura meglio".

Da quanto fa questo lavoro?

"Sono 25 anni e cerco di farlo al meglio. Quello che mi rende triste è che nessuno del Quartiere sia venuto a parlarmi: ci saremmo evitati molte angustie".

Lunedì ci sono due incontri.

"Hanno indetto la riunione con i commercianti alle 9.30 di mattina: io arrivo qui alle 6.30, andare via a quell’ora significa perdere una giornata intera. Avevamo chiesto di fare una riunione alle 21 di sera con i commercianti per spiegare come stanno le cose, perché vorremmo solo avere delle risposte, eppure sembra vogliano andare avanti per la propria strada. Ci sentiamo delle formichine: pensavamo il dialogo fosse aperto, invece non pare proprio sia così".